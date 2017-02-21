ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر سيتي وموناكو

السيتي يحقق فوز مثير على موناكو

حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً مثيراً على حساب نظيره موناكو الفرنسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب الاتحاد .

وتقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق لاعبه رحيم ستيرلينج في الدقيقة 26، ثم أدرك موناكو التعادل ن طريق فالكاو في الدقيقة 32، قبل أن موناكو التقدم بالهدف الثاني بتوقيع مبابي ، لينتهي الشوط الأول بتقدم موناكو 2 – 1 .

السيتي يضرب موناكو بخماسية

وفي الشوط الثاني، تعادل أجويرو للسيتي في الدقيقة 58، ثم تقدم موناكو من جديد بالهدف الثالث عبر فالكاو في الدقيقة 61، قبل أن يتعادل أجويرو من جديد في الدقيقة 71، ثم أحرز السيتي هدفين متتاليين عن طريق ستونز وساني في الدقيقتين 77 و83،لينتهي اللقاء بفوز السيتي 5 – 3 .

وتقام مباراة العودة بين مانشستر سيتي وموناكو في الإمارة الفرنسية يوم الأربعاء 15 مارس المقبل .