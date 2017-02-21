بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وموناكو اليوم الثلاثاء 21 – 2 – 2017

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وموناكو اليوم
يستضيف فريق مانستر سيتي الإنجليزي نظيره موناكو الفرنسي على ملعبه ووسطه جماهيره بملعب الاتحاد في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا .
وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وموناكو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية .
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وموناكو بث مباشر
ويسعى مانشستر سيتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة قبل مباراة العودة التي ستقام في إمارة موناكو الشهر المقبل .
ويأمل بيب جوارديولا في مواصلة مشوراه مع السيتي بدوري أبطال أوروبا وقيادة الفريق لكتابة التاريخ وتحقيق اللقب الأوروبي الأول في تاريخ النادي .
بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وموناكو يوتيوب
ويجهز جوارديولا قوته الضاربة في لقاء الليلة من أجل تخطي عقبة فريق الإمارة الفرنسية صاحب العروض القوية هذا الموسم .
ويتسلح السيتيزين بنجومه، البلجيكي دي بروين والأرجنتيني أجويرو والإسباني ديفيد سيلفا لقيادة الفريق للفوز في مباراة الليلة .
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وتلقى السيتي ضربة موجعة في الأسبوع الماضي بعد إصابة نجمه الجديد، البرازيلي خيسوس بعد إصابته بكسر في القدم، لينهي موسم اللاعب مع السماوي .
بينما يسعى فريق موناكو الفرنسي لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم وإقصاء الفريق الإنجليزي من البطولة الأوروبية .
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وموناكو
تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة مانشستر سيتي وموناكو حصرياً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة .
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