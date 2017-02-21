ميسي: لمست الأحجار ورأيت الحضارة داخل الأهرامات

ميسي: سعيد بالحضور لمصر

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسى نجم نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته الكبيرة بالتواجد فى مصر،للمساهمة في دعم مرضى فيروس سي .

وأكد “ميسي” في حديثه مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية أون سبورت أنه معجب بشكل بمصر وتاريخها الكبير .

وأوضح نجم برشلونة أنه أصر على دخول الهرم من الدخال، حيث أعجب بكل شئ داخله وبروعة الحضارة المصرية وقام بلمس الأحجار بديه ورأىت التاريخ “.

ميسي: زرت مصر في 2007 ولكن لم أحصل على فرصة دخول الهرم

وأضاف ميسي بأنه زار مصر عام 2007 مع فريقه برشلونة وذهب للأهرامات، ولكنه لم يكن لديه الفرصة للدخول والقرب منها “.

وكان ميسي قد وصل إلى مصر اليوم الثلاثاء في إطار مشاركته في حملة دعم علاج مرضى فيرو سي .