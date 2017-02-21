بالفيديو..ميسي: درست الأهرامات في طفولتي وهجرب الملوخية

ميسي يكشف عن معرفته بالأهرامات من قبل

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني عن معرفته بالأهرامات من قبل أيام فترة طفولته بالمدرسة في الأرجنتين .

وأكد “ميسي” في تصريحاته خلال زيارته لمصر أنه عندما كان صغيراً درس بعض الأشياء عن الأهرامات وعظمة التاريخ .

وأوضح نجم برشلونة أن القدوم للأهرامات ورؤيتها على الطبيعة هو أفضل بكثير .

وأضاف الساحر الأرجنتيني أن مصر بلد لها تاريخ كبير ويتمنى رؤيتها بشكل اكبر، حيث نفى وجود أي ملاحظات له على الزيارة، خاصة أنه لم يستطع رؤيتها بشكل دقيق لأنها زيارة سريعة .

ميسي لعمرو أديب: هجرب الملوخية

وطلب الإعلامي عمرو اديب من ميسي أكل الملوخية في مصر، ليرد عليه الساحر الأرجنتيني قائلاً:” هجربها “.

وكان مصر فور وصوله لمصر اليوم الثلاثاء لدعم مرضى فيرو سي، وقد ذهب في رحلة سريعة لزيارة منطقة الأهرامات وأصر على دخول الهرم من الداخل .



