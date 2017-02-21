بالفيديو..أحمد حسن: أحب كريستيانو رونالدو ولكن ميسي من كوكب أخر

العميد يتغزل في ليونيل ميسي

تغزل العميد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق في الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني الذي يزور مصر حالياً .

وأكد “الصقر” في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عبر عمرو أديب على فضائية أون سبورت أنه مدريدي ويشجع كريستيانو رونالدو .

وأوضح أحمد حسن أن ميسي لاعب من كوكب تاني وهو ومواطنه الأسطوري دييجو أرماندو مارادونا .

أحمد حسن: ميسي لاعب خارق

وأضاف الصقر قائلاً:” ميسي لديه موهبة كبيرة فهو خارج التقييم فنياً او المقارنة بينه وبين أي لاعب، فهو لاعب خارق “.