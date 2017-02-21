تقرير..خمس صفقات نارية ستشعل ميركاتو الصيف المقبل

سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع ميركاتو ناري من العيار الثقيل، سيشهد صراعاً محموماً بين كبار أندية العالم على

ضم أبرز لاعبي الكرة العالمية في الصيف المقبل .

ومن المنتظر أن يكون البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر نادي برشلونة الإسباني على رأس القائمة التي ستشعل الحرب بين عمالقة أوروبا في ظل عدم تجديد عقده حتى الأن مع برشلونة .

“أخبار” الاهلي” يرصد خمس صفقات منتظرة ستشعل سوق الإنتقالات المقبلة:

1 – البرغوث “ميسي”

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني هو الهدف القادم لكبار أندية أوروبا في الصيف المقبل، في ظل أنباء رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق الكتالوني .

وتستعد كبار أندية أوروبا، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان، لفتح خزائنها من أجل الظفر بخدمات الجوهرة الأرجنتيني .

ويعد مانشستر سيتي الإنجليزي في مقدمة الأندية المرشحة بقوة للظفر بالساحر الأرجنتيني، في ظل وجود مدربه الإسباني بيب جوارديولا الذي يتمتع بعلاقة قوية مع نجم البرسا قد تقربه من ملعب الاتحاد .

2 – الكولومبي خامس رودريجيز

بات النجم الكولومبي خاميس رودريجيز نجم نادي ريال مدريد الإسباني على أبواب الرحيل عن صفوف النادي الملكي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

ورغم مشاركة خاميس رودريجيز أساسياً في المباريات السابقة لريال مدريد، إلا أنه مع عودة النفاثة الويلزي لصفوف الفريق بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في مباراة إسبانيول الماضية وإحرازه هدفاً رائعاً، باتت فرص مشاركته مع الفريق صعبة .

ويعد الساحر الكولومبي هدفاً كبيراً للأندية الأوروبية، أبرزها تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي .

3 -الإسباني إيسكو

قرر الدولي الإسباني إيسكو لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، الرحيل عن صفوف الفريق الملكي مع نهاية الموسم الجاري، وفقا ما أعلنته صحيفة ماركا الإسبانية .

ويعد إيسكو هدفاً كبيراً للغريم التقليدي برشلونة، الذي يسعى بكل قوة للظفر بخدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي، حيث يراه الكتالونيين الوريث الشرعي للساحر أندريس إنييستا .

وإلى جانب برشلونة، ترغب اندية مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين ويوفنتوس وميلان الإيطاليين في ضم ساحر مدريد .

4 -واين روني

اقترب المهاجم الأسطوري لمانشستر يونايتد الإنجليزي، واين روني من إنهاء مشواره مع الشياطين الحمر مع نهاية الموسم الحالي، خاصة في ظل خروجه من خطط البرتغالي جوزيه مورينيو هذا الموسم .

ويعد روني قريباً من إنهاء مشواره بالدوري الإنجليزي والرحيل نحو الدوري الصيني، في ظل العروض الخيالية المقدمة لضمه من جانب أندية التنين الصيني .

وتنافس أندية الدوري الأمريكي، نظيرتها في الصين على الظفر بخدمات الجولدن بوي والحصول على خدماته في الصيف المقبل .

5 – الفرنسي جريزمان

باتت أيام النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني معدودة داخل أسوار الفيسنتي كالديرون، في ظل الإهتمام الكبير من جانب العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد .

وتتحدث عدة تقارير إنجليزي عن إتفاق مانشستر يونايتد مع مهاجم أتليتكو مدريد جريزمان من أجل ضمه في صفقة ستكون الأغلى في العالم وفقاً للتقارير الإنجليزي .

وإلى جانب مانشستر يونايتد، يرغب نادي تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في الحصول على الجوهرة الفرنسية .