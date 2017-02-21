لقطة تاريخية.. لحظة خروج ميسي من الاهرمات

أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني زيارته لأهرامات الجيزة.

وتحرك اللاعب في موكب ضخم تعدى أكثر من 100 سيارة من الهرم إلى فندق إقامته “مينا هاوس ” بجوار الأهرامات.

ولفت انتباه الجماهير الموكب الضخم والتأمين الشديد لموكب اللاعب الذل لم يحدث لشخصيات كبيرة حضرت إلى مصر. ويتواجد النجم الأرجنتيني ميسي في القاهرة من أجل دعمم مرضى الكبد الوبائي “فيروس سي”.

والتقط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عدد من الصور أمام الهرم الأكبر في الجيزة قبل الانتقال للفندق.