ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الأهلي السعودي وبونيودكور

أهلي جدة يفتتح مشواره الأسيوي بفوز ثمين على بونيودكور الأوزبكي

افتتح فريق الأهلي السعودي مشواره بدوري أبطال أسيا بتحقيق فوزا مهما على ضيفه فريق بونيودكور الأوزبكي بهدفين نظيفين ، اليوم، الثلاثاء، على استاد الملك عبدالله “الجوهرة”، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وافتتح المهاجم السوري عمر السومة النتيجة للأهلي في الدقيقة الـ13 ، ثم عزز سلمان المؤشر تقدم فريقه بتسجيله للهدف الثاني مع الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

أهلي جدة يتصدر مجموعته بدوري أبطال أسيا

وبتلك النتيجة، تصدر الأهلي المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن فريقي العين الإماراتي وذوبهان الإيراني، بعد تعادلهما بهدف لمثله في المباراة التي جرت في الإمارات اليوم.