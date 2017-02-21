بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وبونيودكور اليوم الثلاثاء 21-2-2017 بدوري أبطال آسيا

يستضيف فريق الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء نظيره بونيودكور الأوزبكي في مباراة نارية بدوري أبطال آسيا.

بث مباشر مباراة الأهلي السعودي وبونيودكور اليوم

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت السعودية والسابعة والربع بتوقيت القاهرة ضمن على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة المشعة “.

وتعد المباراة هي بداية مشوار الفريق السعودي في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية في نسختها الجديدة.

مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وبونيودكور بث مباشر

ويقع فريق الأهلي السعودي في المجموعة الثالثة مع أندية العين الإماراتي وبونيودكور وذوب آهن أصفهان.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة لفريق الأهلي السعودي وجهازه الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني.

ويدخل الأهلي المباراة وعينه على الثلاث نقاط والفوز بها من أجل الحصول على الدفعة المعنوية القوية لمواصلة مشواره في البطولة.

بث مباشر الأهلي السعودي وبونيودكور يوتيوب في دوري أبطال آسيا

ويسعى فريق الأهلي السعودي في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد الثلاث نقاط وبداية دور المجموعات بالتواجد على صدارة المجموعة الثالثة.

ويقدم فريق الأهلي السعودي مستوى طيب مع مديره الفني السويسري جروس منذ عودته مجددًا للفريق بعد أن رحل بعد تتويجه الموسم الماضي بلقب الدوري والكأس.

وتدهورت نتائج الفريق في بداية الموسم قبل عودة جروس مرة أخرى ليعيد التوازن للفريق.

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وتعول جماهير أهلي جدة السعودي الكثير على فريقها وجهازه الفني من أجل إسعادهم والتأهل لدور الـ16 من البطولة الأسيوية.

في المقابل لن يكون فريق بونيودكور الأوزبكي صيدًا سهلًا أمام الأهلي السعودي.

ويطمع فريق بونيودكور في الخروج من المباراة بأي نتيجة إيجابية لصالحه تساعده هو الآخر في مباراة الإياب وكذلك في التأهل لدور الـ16 من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبونيودكور في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تنقل المباراة على قناة بي ان سبورت 3 الفضائية المشفرة الحاصلة على حقوق نقل المباريات بالإضافة إلى قناة الكأس 3 القطرية أيضًا.