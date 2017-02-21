اخبار ميسي اليوم.. ميسي يصل القاهرة استعدادًا واحتفالية كبيرة في انتظاره

ميسي يصل القاهرة وفي طريقه للأهرامات

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي.

وكان من المفترض أن يزور النجم الأرجنتيني مصر الأربعاء الماضي لكنها تأجلت بسبب خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووصل خلال الدقائق القيلة الماضية النجم الأرجنتيني إلى القاهرة التي سيمكث فيها لساعات معدودة قبل العودة إلى إسبانيا مجددًا للانتظام في تدريبات فريقه الذي يستعد لخوض مباراة هامة للغاية.

ومن المقرر أن تكون زيارة ميسي لمصر لمدة 6 ساعات فقط حيث سيصل النجم الأرجنتيني على متن طائرة حربية خاصة ثم يذهب إلى الأهرامات لالتقاط بعض الصور هناك ومنه إلى أحد الفنادق الخاصة والذي سيقام فيه المؤتمر الخاص بالحملة.

يذكر أن فريق برشلونة الإسباني يستعد لخوض مباراة قوية أمام نظيره أتلتيكو مدريد في الدوري.

