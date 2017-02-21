الزمالك يكشف شكل القميص الاحتياطي له

أعلن مسئولو نادي الزمالك اليوم الثلاثاء عن شكل قميص الفريق الجديد الذي سيخوض به مبارياته في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة الزمالك قد فسخت تعاقدها مع شركة ماكرون التي صممت قميص الفريق الموسم الماضي وتعاقدت مع شركة “جوما”.

وطرحت إدارة نادي الزمالك شكل القميص الجديد للفريق والقميص البديل الذي سيخوض به مبارياته المقبلة.

وشهد الشكل الجديد لقميص الزمالك إعجاب العديد من الجماهير بينما لقى جانب أخر من بعض الجماهير الأخرى التي اكتشفت أن شكل القميص مسروق فكرته من نادي آخر.

ونشرت الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقميص فريق سامبدوريا الإيطالي الذي جاء نفس الشكل تقريبًا مع تغييرات بسيطة للغاية فيه.