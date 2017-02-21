فيديو.. حسام البدري يكشف حقيقة احتراف حجازي وهاني وطلب معلول الرحيل

البدري يحسم الجدل بخصوص احتراف حجازي ومحمد هاني

حسم حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي الجدل حول الأنباء التي تؤكد رحيل عدد من لاعبي الأهلي للدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أمثال أحمد حجازي ومحمد هاني وغيرهم من اللاعبين.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الأخيرة عن وجود عروض أوروبية من عدد من الأندية لخطف خدمات الثنائي في الفترة المقبلة.

وأكد البدري في تصريحات تلفزيونية أنه لم يسمع أي شيء عن العروض المقدمة للاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف البدري أنه في حالة وجود مثل هذه العروض سيتم مناقشتها في نهاية الموسم وليس الوقت الحالي خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة ويجب أن يركز لاعبيه في مبارياتهم.

حسام البدري يكشف موقف علي معلول

وعن طلب علي معلول الظهير الأيسر للفريق الرحيل عن الأهلي في الفترة المقبلة أكد البدري أن اللاعب لم يطلب نهائيًا الرحيل عن الفريق.

وأضاف المدير الفني للأهلي أن اللاعب سعيد في الأهلي ولم يطلب الرحيل وأنه يحاول تطوير مستواه مع الفريق في المباريات.

وشدد البدري أنه لا يفكر في الاستغناء عن أي لاعب خلال الفترة الحالية خاصة وأن الفريق لا يزال أمامه مشوار طويل.