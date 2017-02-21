اخبار النادي الاهلي اليوم.. عرض خيالي لخطف حسام غالي من الأهلي

وادي دجلة يخطط لخطف غالي من الأهلي

تلقى حسام غالي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية عرضًا مغريًا للغاية للرحيل عن صفوف الأهلي نهاية الموسم الجاري.

وتلقى اللاعب خلال الساعات الأخيرة اتصالات من مسئولي نادي وادي دجلة بقيادة سامي ماجد رئيس النادي لتأمين مستقبل اللاعب لعدة سنوات قادمة.

وجاء العرض المقدم لحسام غالي بالانتقال لصفوف وادي دجلة لمدة موسم واحد مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير أعلى من الذي يتقاضاه مع القلعة الحمراء.

ولم يتوقف العرض على هذا الأمر بل أن يستمر اللاعب في منظومة نادي وادي دجلة سواء الإدارية أو الفنية بالحصول على منصب إداري في النادي أو منصب في احد الأجهزة الفنية لفرق وادي دجلة بمختلف أعمارها بعد الاعتزال.

حسام غالي يحدد موقفه من عرض وادي دجلة

ومن جانبه طلب حسام غالي تأجيل العرض المقدم له من وادي دجلة بعد الجلسة التي سيعقدها مع حسام البدري وإدارة الناجي لحسم موقفه مع الفريق.

وينتظر غالي موقف الأهلي الأخير سواء بتجديد عقده مع الأهلي أو الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد حسام غالي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري أي أنه يحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية.