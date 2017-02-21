متعب: الانتقال للزمالك؟ أنا قائد الأهلي

متعب ينفي انتقاله للزمالك
شدد عماد متعب، قائد النادي الأهلي، على استحالة ارتداءه لقميص نادي الزمالك في أي يوم من الأيام، مُبينًا أنه من الصعب الانتقال إلى الأبيض في أي موسم.
وكانت قد ظهرت بعض الشائعات عن محاولات مرتضى منصور للتعاقد مع عماد متعب؛ مستغلًا العلاقة الغير جيدة مع حسام البدري، بسبب غياب اللاعب عن المشاركة خلال مباريات الموسم الحالي.
وقال عماد متعب، خلال تصريحات تليفزيونية: “لم أتخيل على الإطلاق اللعب بقميص أي نادي غير الأهلي في مصر، ولكن بالتأكيد فكرت في الأمر مؤخرًا لعدم مشاركتي وتفكيري في مستقبلي”.
وعن انتقاله للزمالك ومفاوضات مرتضى: “أحترم رئيس الزمالك والحديث الإيجابي عني ولكن من الصعب إرتداء قيمص الزمالك وأنا قائد الأهلي”.
شارك برأيك !!