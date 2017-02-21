متعب: الانتقال للزمالك؟ أنا قائد الأهلي

متعب ينفي انتقاله للزمالك

شدد عماد متعب، قائد النادي الأهلي، على استحالة ارتداءه لقميص نادي الزمالك في أي يوم من الأيام، مُبينًا أنه من الصعب الانتقال إلى الأبيض في أي موسم.