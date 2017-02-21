فيديو.. ماذا قال باسم مرسي عن متعب وغالي وسعد سمير؟

باسم مرسي: أنا بتعلم من متعب

تحدث باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك عن عدد من لاعبي الأهلي وعن علاقتهم بهم.

وأكد باسم مرسي في تصريحات تلفزيونية على حبه الكبير لعماد متعب مهاجم الأهلي مشيرًا إلى أنه قيمة كبيرة للقلعة الحمراء وأنه دائمًا ما يعتبره مثل وقدوة ويتعلم منه الكثير.

وأشار مهاجم الزمالك إلى أنه لا يتابع الكثير من المباريات ولكن في حال تواجد عماد متعب في الملعب ينجذب ويشاهد المباراة ليراقبه ويتعلم منه.

وأضاف مرسي أنه يتمنى استمرار عماد متعب في الملاعب وعدم الاعتزال وأنه لا يزال قادر على العطاء والدليل تسجيله للأهداف.

باسم مرسي يكشف علاقته بغالي وسعد وأحمد حجازي

وعن حسام غالي أكد أنه يكن له كل تقدير واحترام وأنه قائد كبير للأهلي ومن اللاعبين المميزين.

وأكد باسم أنه يجب عودة غالي للمنتخب وعدم استبعاده لأنه سيفيد المنتخب كثيرًا ويجب أن يكون العقاب في حالة الخطأ الخصم من المستحقات ولكن لا يتم الاستبعاد.

وأخيرًا شدد باسم مرسي على أنه يرتبط بعلاقة قوية مع الثنائي سعد سمير وأحمد حجازي وأن ما حدث بينه وبينهم في مباريات القمة غير مقصود تمامًا.