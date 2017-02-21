تقرير.. 3 أسباب دفعت أنطوي للتألق مع مصر المقاصة

المشاركة الأساسية والمساحات والثقة أسباب دفعت أنطوي للتألق

نجم نادي مصر المقاصة في التعاقد مع المهاجم الغاني جون أنطوي على سبيل الإعارة قادما من الأهلي وذلك حتى نهاية الموسم بعما فشل في حجز مكان أساسي له مع الفريق الأحمر هذا الموسم.

ولم يعلم أحد ما هو السر وراء تمسك إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة التعاقد مع لاعب الأهلي لتعويض رحيل نانا بوكو الذي انتقل هو الأخر إلى للشباب الإماراتي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ولفت أنطوي الأنظار إليه في الثلاث مباريات التي شارك فيم مع فريقه الجديد حيث قدم مستوى مميز أمام بتروجت في كأس مصر وأحرز هدفين كما أنه قدم أداء مميزا أيضا أمام طنطا بالرغم من خروج المباراة بالتعادل السلبي ،وأمام سموحة وبالرغم من خسارة فريقه إلا أنه صنع الهدف الأول لزميله فوافي.

تألق أنطوي لم يكن من فراغ ولكن هناك 3 أسباب دفعته للظهور بهذا المستوى مع الفريق الفيومي وهي :”

1 – المشاركة أساسيا

شارك جون أنطوي أساسيا مع مصر المقاصة منذ انتقاله إليه قادما من الأهلي فلم يحظى اللاعب على فرصة المشاركة أساسيا طوال الدور الأول سوى في مباراتين فقط ونجح في إحراز هدف خلالهما ، فالشئ المعروف أن أي لاعب يظهر مستواه الحقيقي من خلال الحصول على فرصة المشاركة أساسيا في المباريات.

2 – المساحات

يجيد المهاجم الغاني التحرك واللعب في المساحات الكبيرة فمع فريقه مصر المقاصة تلعب الفرق المنافسة دون أي تضييق للملعب ، وهو عكس ما تفعله أمام الأهلي.

3 – الثقة

اكتسب أنطوي ثقة كبيرة التي منحها له مدربه إيهاب جلال وذلك بالدفع به أساسيا في أول مباراة رسمية أمام بتروجت في كأس مصر وظل مصمما على الدفع به في المباراتين التاليتين وهو ما انعكس على أداء اللاعب.