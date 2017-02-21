أخبار الزمالك اليوم.. صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الزمالك وإنبي

أحمد جعفر إلى إنبي وعمرو مرعي للزمالك

تلوح في الأفق صفقة تبادلية بين نادي الزمالك وإنبي حيث يرغب النادي الأبيض في التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم الفريق البترولي مقابل التخلي عن أحمد جعفر مهاجم القلعة البيضاء.

وظهر عمرو مرعي مع إنبي بشكل مميز منذ الموسم الماضي حيث أصبح اللاعب محل اهتمام الأهلي والزمالك للتعاقد معه في يناير المقبل لتدعيم خط الهجوم.

ولم يحظى جعفر بثقة الجهاز الفني للزمالك بقيادة محمد حلمي حيث لا يشارك اللاعب بصفة أساسية في تشكيل الفريق وهو ما يعني إمكانية رحيله عنه نهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مقرب من نادي الزمالك أنهم على استعداد للتخلي عن خدمات أحمد جعفر بالإضافة إلى مبلغ مالي مقابل ضم عمرو مرعي والذي يعد أحد أبرز المهاجمين في الدوري المصري.