مروان محسن يُجري جراحة الرباط الصليبي

مروان محسن يخضع لجراحة الرباط الصليبي

خضع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جراحة الرباط الصليبي صباح اليوم الثلاثاء بأحد المراكز الطبية في ألمانيا.

وكان اللاعب قد سافر إلى ألمانيا أمس الاثنين للخضوع إلى عملية الرباط الصليبي حيث سافر برفقة طبيب الفريق الأول دكتور خالد محمود.

وتعرض مروان لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام المغرب في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وسيبقى اللاعب في ألمانيا لنحو أسبوعين من أجل الاطمئنان على الجراحة التي خضع عليها بجانب بداية برنامجه التأهيلي.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب مدة لا تقل عن 6 أشهر ، حيث سيخضع لفترة تأهيل طويلة قبل التعافي تماما من الإصابة.