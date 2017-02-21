نادر شوقي: أكثر من نادي أوروبي يراقب محمد هاني

نادر شوقي: هاني مراقب من أكثر من نادي أوروبي

أكد نادر شوقي وكيل أعمال محمد هاني الظهير تلأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن هناك أكثر من نادي أوروبي يراقب موكله وأنه من المحتمل احترافه في الصيف المقبل.

ويقدم هاني مستويات مميزة مع الأهلي هذا الموسم منذ الدفع بع في مركز الظهير الأيمن بديلا لأحمد فتحي الذي انتقل للعب في وسط ملعب الأهلي.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر فصائية “النهار رياضة” قال شوقي “محمد هاني لاعب مبشر بالخير ويمتلك مقومات الاحتراف الخارجي”.

وأضاف “من الممكن احتراف اللاعب في أوروبا الموسم المقبل فهناك أكثر من نادي يراقبه ويتابع أدائه مع الأهلي والذي يتطور من مباراة إلى أخرى”.