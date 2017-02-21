البدري يوضح السبب وراء عدم إشراكه للصفقات الجديدة مع الأهلي

البدري: بركات وحمودي يخضعان للتأهيل وكوليبالي يحتاج للانسجام

أوضح حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السبب وراء عدم الدفع بالصفقات التي تعاقد معها الأهلي في يناير الماضي حتى الآن وذلك خلال مباريات الفريق.

وأبرم الأهلي 3 صفقات في يناير الماضي حيث ضم كلا من عمرو بركات من ليرس البلجيكي ، وأحمد حمودي بعد فسخ تعاقده مع الباطن السعودي ، والإيفواري سليماني كوليبالي القادم من كاليمارنوك الإسكتلندي.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “صدى البلد” قال البدري : “بركات وحمودي يخضعان لفترة تأهيل في الفترة السابقة وسيتم الدفع بهما عقب اكتمال تأهيلهما”.

وأضاف “سليماني كوليبالي مهاجم مميز وهو لا يجيد المراوغات ولكنه شرس داخل منطقة الجزاء ويحتاج للانسجام حتى يتم الدفع به في المباريات”.