فيديو.. اتحاد الكرة يوجه صدمة قوية للجماهير

ثروت سويلم: الجماهير لن تعود للمدرجات في الدور الدور الثاني لهذا السبب

وجه اتحاد الكرة صدمة قوية للجماهير المصرية وذلك بخصوص عودتهم للمدرجات مرة أخرى في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.

وغابت الجماهير المصرية عن التواجد في الملاعب منذ أحداث بورسعيد في فبراير 2012 ، قبل أن تعود إليها مرة أخرى في مباراة الزمالك أمام إنبي في 8 فبراير 2016 والتي راح ضحيتها 22 من مشجع الزمالك لتصبح المدرجات خاوية مرة أخرى في الدوري الممتاز منذ هذا التوقيت.

وتحدث ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “دي إم سي” : “مسألة عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى في الدور الثاني أمر مستحيل حدوثه”.

وأضاف “الجماهير لن تعود للمدرجات في الدور الثاني ليس بدواعي أمنية ولكن لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية”.