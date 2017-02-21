هل يحتاج الأهلي لضم عمرو مرعي وأحمد جمعة؟ البدري يجيب

البدري: مرعي وجمعة مهاجمان متميزان

رد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حاجة فريقه وإمكانيته للتعاقد مع كلا من عمرو مرعي مهاجم إنبي وأحمد جمعة مهاجم المصري خلال الصيف المقبل.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية عن رغبة البدري في ضم مهاجم إنبي والذي ظهر بمستوى مميز مع فريقه منذ الموسم الماضي بجانب مهاجم المصري الذي يؤكد يوما بعد الأخر أحقيته باللعب لأكبر الأندية المصرية.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “ى البلد” : “عمر مرعي مهاجم مميز للغاية فهو يجيد الالتحامات ولديه القدرة على خلق العديد من المشاكل للمدافعين مثل أحمد جمعة المهاجم المميز والقادر على اللعب للأندية الكبيرة”.

وأضاف “ليس هذا الوقت المناسب الذي نتيحدث فيه عن احتياجاتنا ولكن في نهاية الموسم سندرس هذا الأمر ونحدد احتياجات الفريق للموسم المقبل”.