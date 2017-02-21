أخبار الزمالك اليوم.. مرتضى منصور ينتقد الجهاز الفني للزمالك رغم الفوز على طلائع الجيش

مرتضى منصور: متعجب من تغييرات حلمي أمام طلائع الجيش

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نقدا لاذعا إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة محمد حلمي على الرغم من الفوز على طلائع الجيش.

وحقق الزمالك فوزا صعبا على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية قائلا “الفريق حقق الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاطوولكن هناك علامة استفهام كبيرة حول التغييرات التي أجراها الجهاز الفني”.

وأضاف “أيمن حفني ومصطفى فتحي كانوا أفضل اللاعبين في الزمالك وعلى الرغم من ذلك قام الجهاز الفني بتغييرهما لتنقلب الأمور رأسا على عقب ويسيطر الخصم على مجريات الشوط الثاني”.