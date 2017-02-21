أخبار الأهلي اليوم: البدري عن هجومه على ميدو جابر: كلام من وحي الخيال

البدري: هجومي على ميدو جابر عار تماما من الصحة

رد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن قيامه بالهجوم على ميدو جابر صانع ألعاب الفريق الأحمر عقب مواجهة الإسماعيلي مشيرا إلى أنه عار تماما من الصحة ومن وحي خيال كاتبه.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الأخيرة عن قيام البدري بتوبيخ ميدو جابر لاعب الأهلي بسبب قيام شقيقه بسب المدير الفني للأهلي لعدم منحه الفرصة لجابر للتواجد مع الفريق.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “صدى البلد” : “هذا الكلام عار تماما من الصحة ولم يحدث أي شئ من هذا القبيل على الإطلاق”.

وأضاف “ما تم تناوله عبر وسائل الإعلام شئ من وحي خيال كاتبه ويهدف إلى زعزعة استقرار الفريق ، ومن المستحيل أن يكون النقد لأي لاعب بهذه الطريقة”.