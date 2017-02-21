أخبار الأهلي اليوم.. البدري يزف بشرى سارة لحسام غالي وعماد متعب

البدري: سيتم التجديد لغالي ومتعب عقب مباراة وادي دجلة

زف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشرى سارة لثنائي فريقه حسام غالي ، وعماد متعب بشأن تجديد تعاقدهما مع القلعة الحمراء.

وينتهي عقد قائد الأهلي ومتعب مع فريقهما نهاية الموسم الحالي حيث لم يوقع أي منهما على عقود تجديد تعاقده مع النادي.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “صدى البلد” : ” سيتم التجديد لكل من حسام غالي وعماد متعب عقب مباراة وادي دجلة المقبلة”.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف “سبندء في المفاوضات لتجديد تعاقدهما عقب نهاية مباراة وادي دجلة فمن الصعب أن يفتتح هذا الأمر في فترة يخوض فيها الفريق مباريات هامة”.