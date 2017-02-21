البدري: دويدار وسامي وعلاء مرشحون للانضمام للأهلي

أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أن هناك 3 لاعبين مرشحين بقوة للانضمام للأهلي في الصيف المقبل وهم أحمد دويدار ، وأحمد سامي ، ومحمود علاء.

ويرغب البدري في تدعيم خط دفاعاته في الموسم المقبل بقلب دفاع لتعويض رحيل محتمل لأحمد حجازي في ظل تلقيه عرضا للاحتراف الخارجي ، بجانب كثرة الإصابات التي تعرض لها رامي ربيعة هذا الموسم.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “صدى البلد” : “رد المدير الفني للأهلي حول التعاقد مع أحمد دويدار مدافع الزمالك والمعار لسموحة، حيث أكد بأنه لم يوقع على أي عقود”.

وأضاف “هناك ثلاثة لاعبين مرشحين بقوة للتوقيع معهما في الصيف المقبل وهم أحمد دويدار وأحمد سامي مدافع المقاصة ومحمود علاء مدافع وادي دجلة”.