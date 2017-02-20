بالفيديو.. مشجع عاري يقتحم مباراة أرسنال وستون

مشجع يقتحم ملعب مباراة أرسنال وسوتون بكأس إنجلترا

اقتحم أحد مشجعي نادي سوتون الإنجليزي ملعب المباراة التي تجمع فريقه بأرسنال في إطار مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ودخل المشجع الإنجليزي إلى ملعب المباراة في الدقيقة 18 من الشوط الأول، وهو ما أدى إلى إيقاف اللعب لعدة ثوان من أجل إخراجه من الملعب.

ودخل المشجع إلى ملعب المباراة وهو شبه عارياً، مما أثار دهشة لاعبي الفريقين خلال المباراة قبل أن يقرر الحكم إيقافها لحين خروجه.

واستأنف اللعب مباشرة بعد خروج المشجع من الملعب، في الوقت الذي تواجد فيه المصري محمد النني داخل المستطيل الأخضر وقتها.

وخرج النني من ملعب المباراة مع فترة الاستراحة بعدما تعرض لإصابة خلال الشوط الاول من اللقاء قبل أن يكمله حتى نهايته.