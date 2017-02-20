بالفيديو – النني يخرج مبكرًا أمام سوتون متأثرًا بإصابته

رج محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، متأثرًا بإصابته في المباراة التي تجمع فريقه بسوتون، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

رج محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، متأثرًا بإصابته في المباراة التي تجمع فريقه بسوتون، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

رج محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، متأثرًا بإصابته في المباراة التي تجمع فريقه بسوتون، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان النني قد شارك منذ انطلاق المباراة مع الفريق اللندني حتى نهاية الشوط الأول، قبل أن يخرج متأثرًا بإصابته.

وكان النني قد شارك منذ انطلاق المباراة مع الفريق اللندني حتى نهاية الشوط الأول، قبل أن يخرج متأثرًا بإصابته.

وكان النني قد شارك منذ انطلاق المباراة مع الفريق اللندني حتى نهاية الشوط الأول، قبل أن يخرج متأثرًا بإصابته.