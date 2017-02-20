بالفيديو – النني يخرج مبكرًا أمام سوتون متأثرًا بإصابته

النني يخرج مع انطلاق الشوط الثاني
رج محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، متأثرًا بإصابته في المباراة التي تجمع فريقه بسوتون، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وكان النني قد شارك منذ انطلاق المباراة مع الفريق اللندني حتى نهاية الشوط الأول، قبل أن يخرج متأثرًا بإصابته.
ونجح أرسنال خلال الشوط الأول من المباراة في إدراك الهدف الأول عن طريق لوكاس بيريز بعد أن سدد كرة مرت من تحت قدمي ثيو والكوت قبل أن تسكن الشباك لتعلن عن الهدف الأول.
وخرج النني مع انطلاق الشوط الثاني ليحل بدلًا منه تشامبرلين.
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