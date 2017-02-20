5 مفاجآت تنتظر اللاعبين المصريين في الانتقالات المقبلة

5 لاعبين مصريين على أعتاب الانتقال في يونيو

بات عدد من اللاعبين المصريين على أعتاب خوض تجربة احترافية جديدة في عالم كرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب محمود حسن “تريزيجيه” لاعب أندرلخت البلجيكي المعار إلى صفوف موسكرون بات على مقربة من الانتقال للدوري الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وعلم “أخبار الأهلي” بأن تريزيجيه اقترب من الاتفاق مع أحد فريقي أرسنال أو ليفربول من أجل الانتقال إلى أحدهما في يونيو المقبل.

وسبق لتقارير إعلامية إنجليزية أن تداولت أنباء عن احتمالية انتقال أحمد المحمدي ظهير هال سيتي إلى صفوف إيفرتون الإنجليزي في الصيف القادم.

وشددت الصحف الإنجليزية على أن إيفرتون يفاضل في الفترة الحالية بين المحمدي وبكاري سانيا ظهير مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع أحدهما في يناير.

المدافع علي جبر لاعب الزمالك تلقى أيضاً عرضاً من فريق سيسكا موسكو الروسي من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة، إلا أن الأمر قوبل بالرفض ولكن الملف مازال مفتوحاً.

الأمر لم يختلف بالنسبة لأحمد حجازي مدافع الاهلي في ظل وجود أنباء إنجليزية عن احتمالية انتقاله إلى أحد الأندية الإنجليزية في الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد الهجومي، فأكدت تقارير إعلامية أجنبية على وجود رغبة من أحد أندية الدوري الإنجليزي في التعاقد مع محمود عبد المنعم “كهربا” في الفترة المقبلة.

إلا أن كهربا يمتلك أيضاً عرضاً من نادي العين الإماراتية الذي احتل وصافة دوري أبطال أسيا من أجل ضمه في الفترة المقبلة بعد انتهاء إعارته في اتحاد جدة.