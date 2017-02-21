أخبار الأهلي اليوم.. ميدو يكشف عن خطته لمواجهة الاهلي في الدوري

ميدو: سأواجه الأهلي كما لعبت أمام أسوان والاتحاد وبتروجيت

كشف أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لنادي وادي دجلة عن الخطة التي سيواجه بها النادي الأهلي خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع وادي دجلة يوم الخميس القادم في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وشدد ميدو على أنه لن يواجه الأهلي بطريقة جديدة خلال المباراة التي ستجمع بينهما، مؤكداً على أنه سيلعب المباراة بنفس طريقة اللعب أمام الاتحاد، أسوان وبتروجيت.

وأوضح المدير الفني لوادي دجلة بأنه يرغب في خوض المباراة دون أن تدخل شباكه أية أهداف من أجل الحفاظ على رقم فريقه بعدم اهتزاز شباكه لمدة ست مباريات.

وأضاف ميدو بأنه سيعمل على تسجيل أهداف في شباك الأهلي من أجل تحقيق الفوز في المباراة، مشدداً على أنه لن ينتظر عدم تسجيل الاهداف في شباكه فقط.

الجدير بالذكر أن الاهلي يتربع حالياً على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة بعدما نجح في تحقيق الفوز على حساب المقاولون العرب أمس الأحد.