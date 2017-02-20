بعد الفوز على الجيش.. غرامة من اتحاد الكرة لمحمد حلمي

اتحاد الكرة يغرم محمد حلمي 10 ألاف جنية

قرر محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك عدم حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت مساء اليوم الأثنين.

ونجح الزمالك في تحقيق فوزاً صعباً على حساب طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز بنتيجة ثلاثة أهداف لاُثنين.

وقاطع محمد حلمي المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وهو ما أدى إلى توقيع غرامة مالية عليه من جانب اتحاد الكرة.

وقرر مسؤولو اتحاد الكرة توقيع غرامة مالية قدرها 10 ألاف جنية مصري على محمد حلمي كعقوبة على التخلف عن حضور المؤتمر الصحفي.

وكان المديرين الفنيين السابقين للزمالك قد قاطعوا المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباريات الدوري المصري خلال الفترة الماضية بناء على قرار مرتضى منصور.

إلا أن حلمي حضر أكثر من مؤتمر صحفي في الفترة السابقة، قبل أن يعود لمقاطعة المؤتمرات الصحفية من جديد بعد مواجهة اليوم أمام الجيش.