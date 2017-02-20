بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وسوتون اليوم الإثنين 2017-2-20

بث مباشر مباراة أرسنال وسوتون اليوم

يخوض نادي أرسنال مباراته أمام فريق سوتون في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم الأثنين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال وسوتون في إطار مباريات دور الـ16 من المسابقة في تمام التاسعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة – العاشرة و45 دقيقة بتوقيت السعودية-.

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يدخل أرسنال المباراة بهدف محو الهزيمة القاسية التي تعرض لها في دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع الماضي على يد بايرن ميونخ الألماني.

وتلقى ارسنال هزيمة أمام بايرن بخمسة أهداف لواحد في البطولة الأوروبية وهو ما أثار غضب جماهير الفريق خلال الفترة الأخيرة تجاه أرسين فينجر المدير الفني للفريق.

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يتطلع أرسنال للحاق بركب المتأهلين إلى دور الثمانية من البطولة الإنجليزية عن طريق تحقيق الفوز خلال المباراة، سعياً لتفادي مفاجأت الكأس الإنجليزي.

ويخشى أرسنال تكرار ما حدث مع ليستر سيتي بعدما ودع منافسات المسابقة على يد ميلوول أحد أندية الدرجة الثانية في إنجلترا.

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يتواجد المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لأرسنال خلال المباراة ليقود خط وسط الفريق إلى جانب السويسري جرانيت تشاكا.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وسوتون

من المقرر أن تنطلق قناة بي إن سبورت المباراة التي ستجمع أرسنال وسوتون في الكأس الإنجليزي بعد حصولها على حقوق بث البطولة.