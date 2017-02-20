بالفيديو.. ملخص ونتيجة وأهداف مباراة أرسنال وسوتون في كأس إنجلترا

أرسنال يحقق الفوز على سوتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق نادي أرسنال الفوز على حساب سوتون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأثنين في إطار مباريات دور الـ16 من كأس الاتحاد الغنجليزي.

ونجح لوكاس بيريز في تسجيل الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 27، قبل أن يضيف ثيو والكوت الهدف الثاني في الدقيقة 55 من المواجهة.

وتواجد المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لأرسنال خلال المباراة، إلا أنه تعرض للإصابة في الشوط الاول من المواجهة.

وأكمل النني الشوط الاول من المباراة داخل أرض الملعب، قبل أن يقرر أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال تبديله مع بداية الشوط الثاني.

ودفع فينجر بأوكسيلاند تشامبرلين بدلاً من النني مع انطلاقة الشوط الثاني من المباراة خوفاً من تفاقم إصابة اللاعب المصري خلال المواجهة.

وبهذا الفوز يكون أرسنال قد نجح في الصعود إلى دور الثمانية من المسابقة الإنجليزية ليكمل عقد الفرق المتأهلة إلى هذا الدور.