النني أساسياً مع أرسنال في كأس إنجلترا

النني يتواجد في التشكيل الأساسي لأرسنال

أعلن أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال عن التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة ستوتون بدور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتواجد المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لنادي أرسنال خلال المباراة، حيث سيقود خط وسط الفريق إلى جانب جرانت تشاكا.

وسيظهر النني في التشكيل الأساسي لأرسنال للمرة الأولى منذ عودته إلى أرسنال بعد الانتهاء من مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2017.

ومن المقرر أن يلتقي أرسنال مع سوتون على ارض الأخير ووسط جماهيره في إطار مباريات دور الـ16 من المسابقة مساء اليوم الأربعاء.

ويتكون تشكيل أرسنال من: أوسبينا، مونريال، هولدينج، مصطفاي، جابرييل، النني، تشاكا، لوكاس، أيوبي، ريني، والكوت.