بالفيديو – طلائع الجيش يقلص الفارق مع الزمالك بهدف عالمي

نجح طلائع الجيش في إدراك الهدف الثاني له في المباراة التي تجمعه مع الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
ويتقدم الزمالك حتى الآن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلهما كلًا من أيمن حفني (هدفين) وستانلي هدف ، فيما سجل هدفي طلائع الجيش كلًا من عاصم صلاح من ركلة جزاء ومحمد أشرف من تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك أحمد الشناوي.
هدف محمد أشرف جاء في الدقيقة 77 من زمن الشوط الثاني للمباراة.
وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف على طلائع الجيش، سجل هدفي الزمالك أيمن حفني في الدقيقة 17 و30، فيما سجل هدف طلائع الجيش عاصم صلاح في الدقيقة 12.
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