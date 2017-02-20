بالفيديو – طلائع الجيش يقلص الفارق مع الزمالك بهدف عالمي

نجح طلائع الجيش في إدراك الهدف الثاني له في المباراة التي تجمعه مع الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

نجح طلائع الجيش في إدراك الهدف الثاني له في المباراة التي تجمعه مع الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

نجح طلائع الجيش في إدراك الهدف الثاني له في المباراة التي تجمعه مع الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.