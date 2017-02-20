تريزيجيه على أعتاب انتقال خيالي للدوري الإنجليزي

تريزيجيه يقترب من الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في إنجلترا

أكد مصدر مقرب من اللاعب محمود حسن “تريزيجيه” على اقتراب انتقاله إلى صفوف أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- إلى أن تريزيجيه توصل لاتفاق مع مسؤولي الفريق الإنجليزي بشان الانتقال إليه في الصيف المقبل.

ورفض المصدر الكشف عن اسم الفريق الإنجليزي، مؤكداً على أنه يعد من بين أندية القمة في البريميرليج خلال الفترة الماضية.

وعلم “أخبار الأهلي” بأن نادي أرسنال الإنجليزي قد أرسل وفداً إلى الجابون من أجل مراقبة تريزيجيه خلال مباريات منتخب مصر في كأس امم أفريقيا 2017 بالجابون.

وجاءت مراقبة الوفد الإنجليزي لتريزيجيه بفضل توصية من جانب محمد النني لاعب خط وسط أرسنال الحالي، والذي تواجد مع منتخب مصر بالجابون أيضاً.

وأوضح المصدر بأن المفاوضات بين النادي الإنجليزي وفريق أندرلخت البلجيكي تسير بشكل مميز في الفترة الأخيرة، حيث سيتم الاتفاق على كافة البنود خلال الأيام المقبلة.

فى الفيديو اخر اسيست صنعه تريزيجه مع فريقه البلجيكى

