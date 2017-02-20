أحمد عيد يرفض تسديد لركلة جزاء للجيش أمام الزمالك

عاصم صلاح يسجل في الزمالك بدلاً من أحمد عيد

رفض اللاعب أحمد عيد عبد الملك تسديد ركلة جزاء لنادي طلائع الجيش في مواجهة الزمالك خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأثنين.

وكان عيد قد حصل على ركلة جزاء خلال الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، وذلك بعد عرقلته من جانب اللاعب معروف يوسف ظهير الأبيض خلال اللقاء.

وكان من المقرر أن يقوم أحمد عيد بتسديد الكرة بصفته المنفذ الأول لركلات الجزاء في نادي طلائع الجيش، إلا أنه رفض التسديد خوفاً من تسجيلها.

وجاء رفض عيد ليجبر عاصم صلاح على تسديد الكرة بدلاً منه، لينجح في وضعها داخل الشباك معلناً عن تقدم الجيش قبل أن يسجل الزمالك هدفين.

وأثار قرار أحمد عيد استياء طارق يحيى المدير الفني لنادي طلائع الجيش خلال المباراة، خاصة أن اللاعب هو المنفذ الأول لركلات ترجيح الفريق.

الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام طلائع الجيش متقدماً بنتيجة هدفين لواحد، حيث سجل حفني هدفي الفريق الأبيض.