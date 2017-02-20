بالفيديو – الشناوي يعتدي على لاعب طلائع الجيش

اعتدى أحمد الشناوي، حارس مرمى الزمالك المصري على المهاجم الأفريقي نيكولاس داو، لاعب طلائع الجيش.
الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، شهدت ركلة ثابتة لصالح طلائع الجيش، قبل أن ينجح أحمد الشناوي في الاستحواذ على الكرة، إلا أن المهاجم الأفريقي نيكولاس احتك بحارس الزمالك قبل أن يقوم الأخير بوضع يده على وجه اللاعب.
وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف على طلائع الجيش، سجل هدفي الزمالك أيمن حفني في الدقيقة 17 و30، فيما سجل هدف طلائع الجيش عاصم صلاح في الدقيقة 12.
يُذكر أن الزمالك كان قد خسر من الإنتاج الحربي في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز 2-1.
وشنت حملة على الجهاز الفني للأبيض بقيادة محمد حلمي، بعد أن فقد ثلاث نقاط في صراع الترتيب ولم يستطع الزمالك الاستفادة من تعثر الأهلي أمام الإسماعيلي.
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