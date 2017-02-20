بالفيديو – الشناوي يعتدي على لاعب طلائع الجيش

الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، شهدت ركلة ثابتة لصالح طلائع الجيش، قبل أن ينجح أحمد الشناوي في الاستحواذ على الكرة، إلا أن المهاجم الأفريقي نيكولاس احتك بحارس الزمالك قبل أن يقوم الأخير بوضع يده على وجه اللاعب.