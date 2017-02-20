بالفيديو.. ملخص ونتيجة وأهداف الشوط الاول لمباراة الزمالك والجيش

أيمن حفني يقود الزمالك للتفوق على الجيش في الشوط الأول

نجح نادي الزمالك في إنهاء الشوط الاول من مباراته أمام طلائع الجيش متقدماً بهدفين لواحد في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأثنين.

ويلعب الزمالك مع طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري، حيث أنهى الشوط الاول متقدماً بهدفين لواحد وسط أداء رائع من الفريق.

وافتتح عاصم صلاح الأهداف في الشوط الاول من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لصالح طلائع الجيش بعد عرقلة اللاعب أحمد عيد عبد الملك من جانب معروف يوسف.

وسجل أيمن حفني هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 17 من المباراة بعد تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء، حيث سكنت شباك الحارس عماد السيد.

واستطاع حفني أن يسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 29 بعدما تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليضع الكرة قوية أرضية داخل شباك الجيش.

وحاول لاعبو الجيش إدراك هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، إلا أن دفاع الزمالك نجح في التصدي لكافة الهجمات لينهي الشوط لصالحه.