ميدو يعلن حقيقة توقيع أوباما للأهلي

ميدو: أوباما لم يوقع للاهلي لأنه من حق الزمالك

أعلن أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لنادي وادي دجلة عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن انتقال اللاعب يوسف إبراهيم “أوباما” إلى النادي الأهلي.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن وجود عرضاً من الأهلي لضم أوباما، بينما تطرقت تقارير أخرى للحديث عن توقيع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة الحمراء.

إلا أن ميدو علق على الأمر، مشدداً على أن أوباما لم يوقع للنادي الأهلي قط، مشدداً على أن اللاعب سيكون من حق الزمالك بعد انتهاء تعاقده مع وادي دجلة.

وشدد ميدو على أن أوباما يلعب مع وادي دجلة بعقد يمتد لمدة موسم واحد فقط، مشدداً على وجود اتفاق بشأن عودته للزمالك بعد نهاية الموسم الجاري.

وأضاف ابمدير الفني لدجلة بأنه تحدث مع أوباما بشأن الأنباء التي ترددت عن انتقاله وتوقيعه للأهلي، مشيراً إلى أن اللاعب نفى الأمر بشكل قاطع.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مع الثنائي أحمد حمودي وعمرو بركات، حيث ينشط كلاهما في منقطة ما قبل الخط الهجومي في الملعب.