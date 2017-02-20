بالفيديو – أيمن حفني يتقدم للزمالك بثنائية تاريخية في الجيش

استطاع أيمن حفني، نجم الزمالك، تكليل مجهوداته طوال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقه مع طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

استطاع أيمن حفني، نجم الزمالك، تكليل مجهوداته طوال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقه مع طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

استطاع أيمن حفني، نجم الزمالك، تكليل مجهوداته طوال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقه مع طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل أيمن حفني هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 30، من كرة جاءت من أقدام لاعبي طلائع الجيش قبل أن يستغلها أيمن حفني ويسددها من الوضع راقدًا مُعلنًا عن الهدف الثاني لصالح الزمالك.

وسجل أيمن حفني هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 30، من كرة جاءت من أقدام لاعبي طلائع الجيش قبل أن يستغلها أيمن حفني ويسددها من الوضع راقدًا مُعلنًا عن الهدف الثاني لصالح الزمالك.

وسجل أيمن حفني هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 30، من كرة جاءت من أقدام لاعبي طلائع الجيش قبل أن يستغلها أيمن حفني ويسددها من الوضع راقدًا مُعلنًا عن الهدف الثاني لصالح الزمالك.

وكان طلائع الجيش قد تقدم بهدف أول عن طريق عاصم صلاح في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل أيمن حفني في الدقيقة 17 للزمالك ويسجل هدف التقدم.

وتعتبر هذه الثنائية هي الأولى لأيمن حفني في مسيرته في الدوري المصري.