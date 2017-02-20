بالفيديو – أيمن حفني يتعادل للزمالك على طريقة ميسي

نجح اللاعب أيمن حفني، نجم الزمالك المصري، في إدراك هدف التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 17 بمرمى طلائع الجيش.

ويلعب الزمالك الآن مع طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان طلائع الجيش قد نجح في تسجيل الهدف الأول في شباك الزمالك عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 12.

وأدرك أيمن حفني التعادل للزمالك بعد خمس دقائق فقط من هدف التقدم لطلائع الجيش، على طريقة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

يُذكر أن الزمالك كان قد خسر من الإنتاج الحربي في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز 2-1.

وشنت حملة على الجهاز الفني للأبيض بقيادة محمد حلمي، بعد أن فقد ثلاث نقاط في صراع الترتيب ولم يستطع الزمالك الاستفادة من تعثر الأهلي أمام الإسماعيلي.

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