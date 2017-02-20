مهاجم ستوك سيتي: رمضان صبحي شاب عظيم

بيتر كراوتش: رمضان صبحي يمتلك صفات مميزة وله مستقبل كبير

تحدث الإنجليزي بيتر كراوتش مهاجم نادي ستوك سيتي عن المصري رمضان صبحي جناح فريقه، مشدداً على أن اللاعب ينتظره مستقبل كبير.

وأشار كراوتش في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ستوك سيتي إلى أن رمضان صبحي يمتلك مستقبلاً كبيراً بشرط الحصول على فرصته في الفترة المقبلة بصورة كبيرة.

وقال المهاجم الإنجليزي المخضرم: ” رمضان صبحي يجب أن يحصل على فرصته ونحن نسمح له بذلك، إنه يؤدي بشكل مميز في التدريبات، فهو لاعب أمامه مستقبل كبير “.

وأكمل: ” رمضان صبحي يمتلك العديد من المزايا الرائعة والصفات المميزة، فهو يؤدي عمله بشكل قوي للغاية لأنه شاب عظيم وله مستقبل رائع “.

ولعب رمضان صبحي المباراة الأخيرة لستوك سيتي في الدوري الإنجليزي والتي نجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز على كريستال بالاس.

وجاء هدف فوز ستوك بصناعة من رمضان صبحي الذي تسلم الكرة بمهارة وحولها أرضية نحو جو ألين الذي صوبها داخل المرمى معلناً عن هدف الفوز.