بالفيديو – طلائع الجيش يفتتح التسجيل في الزمالك من ركلة جزاء

نجح فريق طلائع الجيش في تسجيل الهدف الأول في شباك نادي الزمالك عن طريق عاصم صلاح في الدقيقة 12 من زمن المباراة.

ويلعب الزمالك المصري مع نادي طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف من ركلة جزاء واضحة لنادي طلائع الجيش، بعد أن استطاع نادي طلائع الجيش فرض سيطرته على مجريات المباراة وتنظيم هجمة واعدة انتهت بركلة جزاء لصالحه.

يُذكر أن الزمالك كان قد خسر من الإنتاج الحربي في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز 2-1.