أخبار نيمار اليوم.. مصيبة جديدة لنيمار تضعه تحت المحاكمة

رفض الاستئناف المقدم في قضية انتقال نيمار لبرشلونة

أقرت محكمة القضاء العليا في العاصمة الأسبانية، مدريد، برفضها للاستئناف المقدم في قضية التلاعب بشأن صفقة انتقال اللاعب نيمار دا سيلفا من سانتوس البرازيلي لبرشلونة الأسباني.

وقررت المحكمة في قرارها الصادر اليوم الأثنين بضرورة محكامة نيمار ووالدته، نادين جونكالفيز، بالإضافة إلى مسؤولي سانتوس وبرشلونة، بسبب اتهامات تتعلق بالاحتيال والفساد المالي.

وكانت شركة دي اي أس البرازيلية قد تقدمت بشكوى ضد المسؤولين عن إبرام صفقة انتقال نيمار من سانتوس إلى برشلونة خلال الفترة الماضية.

وأكدت الشركة البرازيلية على وجود تلاعب بشأن قيمة انتقال نيمار إلى برشلونة، وهو ما أدى إلى حصولها على نسبة أقل من المتفق عليها في حال بيع اللاعب.

وتمتلك الشركة البرازيلي جزء من عقد نيمار مع سانتوس، مما يجعلها تستحق الحصول على نسبة مالية من انتقال اللاعب إلى أي فريق وقتها.

ومن المقرر أن يتعرض نيمار ووالدته إلى المحاكمة في أسبانيا بشأن تهم تخص النصب والاحتيال، خاصة أن قرار المحكمة الصادر صباح اليوم لا يمكن الطعن عليه.