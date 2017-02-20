متعب عن محمد صلاح: سينتقل إلى برشلونة أو ريال مدريد

أكد عماد متعب، مهاجم الأهلي المصري، أن محمد صلاح لاعب روما الإيطالي سيكون له شأنًا كبيرًا في أوروبا مع مرور الوقت، مُبينًا أنه وضع نفسه على الطريق الصحيح الذي سيؤهله للعب في كبار أندية أوروبا.