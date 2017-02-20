متعب عن محمد صلاح: سينتقل إلى برشلونة أو ريال مدريد

أكد عماد متعب، مهاجم الأهلي المصري، أن محمد صلاح لاعب روما الإيطالي سيكون له شأنًا كبيرًا في أوروبا مع مرور الوقت، مُبينًا أنه وضع نفسه على الطريق الصحيح الذي سيؤهله للعب في كبار أندية أوروبا.
ويلعب محمد صلاح حاليًا في نادي روما الإيطالي، بعد مشوار كبير مع بازل السويسري والانتقال إلى تشيلسي ثم إلى فيورنتينا، والاستقرار في روما.
وقال عماد متعب في تصريحات صحفية: “أتمنى أن يترك الجميع محمد صلاح وشأنه، إنه مصدر وفخر للوطن العربي والمصريين بشكل خاص”.
وتابع: “محمد صلاح لعب لأندية كبيرة مثل تشيلسي وروما وانتقده البعض عندما أنضم إلى تشيلسي على الرغم من أنهم قد ينضمون لمركز شباب إذ جاءتهم فرصة واحدة”.
وأضاف: “الجميع يعشق الكلام الذي لا قيمة له، روما فريق كبير ومحمد صلاح أحد نجومه في الوقت الحالي.. وأتوقع عندما يتركه سينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة”.
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