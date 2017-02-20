شوبير يتوقع احتراف محمد هاني في أوروبا

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بلاعب النادي الأهلي المصري والظهير الأيمن للفريق محمد هاني، بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

وفاز الأهلي على المقاولون بثنائية نظيفة سجلها كلًا من عماد متعب ومؤمن زكريا، في مباراة شهدت تألق كبير من الظهير الأيمن للنادي محمد هاني.

وقال شوبير، خلال تصريحات على قناة صدى البلد: “أتوقع أن يكون لمحمد هاني شأن كبير مع النادي الأهلي وسيصبح أهم لاعبي مصر مع وقت قصير جدًا”.

وتابع: “احتراف محمد هاني في أوروبا هو مسألة وقت، وذلك بعد تألقه في المباريات الأخيرة مع النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز”.