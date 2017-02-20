شوبير: مؤمن سليمان هو مدرب المستقبل في مصر

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن فريق سموحة السكندري ظهر بأداء مميز للغاية مع القيادة الفنية الجديدة بقيادة مؤمن سليمان.

وكان سموحة قد فاز على مصر للمقاصة 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الذي يقدمه على قناة صدى البلد: “مؤمن سليمان قادر على صناعة الفارق مع سموحة لأنه يملك من الإمكانيات الفنية ما يؤهله لذلك، كما أنه يلعب بدون ضغوط كما كان يحدث مع الزمالك”.

وتابع: “مؤمن سليمان سيكون مدرب المستقبل في مصر ولكنه يحتاج لبعض الخبرات وهذا سيأتي مع مرور الوقت”.