تقرير.. رغم وجود ثلاثة لاعبين.. الظهير الأيسر صداع جديد في رأس البدري

الظهير الأيسر أزمة تبحث عن حل في الأهلي

لم يكن أحد يتوقع أن يصبح مركز الظهير الأيسر في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أزمة كبيرة ، بالرغ من وجود ثلاثة لاعبين هم صبري رحيل ، وحسين السيد ، وعلي معلول.

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يستقر حتى الأن على اللاعب الذي يشغل هذا المركز ففي بداية الموسم دفع البدري بعلي معلول ثم صبري رحيل ثم أشرك حسين السيد.

وفي هذا التقرير نتطرق سنتعرض كل ما قدمه اللاعبين الثلاثة مع الأهلي هذا الموسم :

1- علي معلول

بدء التونسي علي معلول مع الأهلي بمستوى مميز حيث أشركه حسام البدري في الكثير من المباريات في بداية الدوري ولكن سرعان ما قل أداء اللاعب التونسي بدرجة كبيرة بسبب تلقيه عرضا من الترجي ورغبته في العودة لتونس.

ورفض الأهلي التخلي عن خدمات اللاعب التونسي بالرغم من حصول الأهلي على عرض لبيعه مقابل مليون و200 ألف دولار إلا أن الجهاز الفني للأهلي تمسك به وقرر الإبقاء عليه.

وقبل نهاية الدور الأول اسبتعد البدري معلول في الكثير من المباريات عن قائمة الفريق وذلك كنوع من العقاب للاعب حتى يستعيد مستواه.

2- حسين السيد

لم يحظى حسين السيد بفرصة المشاركة مع الأهلي كأساسي منذ بداية الموسم ، حيث فضل البدري التونسي علي معلول عليه ولكن بعدما تراجع مستوى معلول قرر البدري الدفع بمارسيلو في التشكيل الأساسي وظهر اللاعب في أكثر من مباراة بمستوى مميز وتحديدا في مباراة القمة في نهاية الدور الأول والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

ولكن سرعان ما تراجع أداء اللاعب مرة أخرى حيث ظهر بمستوى متواضع في نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك ، مما دفع البدري لإعادته مرة أخرى إلى دكة البدلاء أو إخراجه من قائمة الفريق.

3- صبري رحيل

فشل صبري رحيل في إقناع حسام البدري المدير الفني للفريق في الدفع به أساسيا في تشكيل الفريق في بداية الموسم حيث لم يشارك رحيل هذا الموسم في الدوري سوى في مباراتين والتي تعرض خلالهما علي معلول للإصابة.

وبالرغم من أن رحيل شارك في معظم مباريات الفريق الموسم الماضي إلا أنه لم ينجح في إقناع البدري في إشراكه أساسيا ليعود إلى دكة البدلاء والتي كان اخرها أمام المقاولون العرب.