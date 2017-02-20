تغييرات بالحملة في تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

ستانلي وباسم يقودان هجوم الزمالك أمام طلائع الجيش

أعلن محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل نظيره طلائع الجيش وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد تشكيل الزمالك 7 تغييرات حيث أعاد حلمي أحمد الشناوي لحراسة المرمى معروف يوسف في مركز الظهير الأيسر ودفع بعلي جبر وإسلام جمال في قلب الدفاع ، وعاد طارق حامد للمشاركة في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : شوقي السعيد – علي جبر – إسلام جمال – معروف يوسف

خط الوسط : دونجا – طارق حامد – مصطفى فتحي – أيمن حفني

خط الهجوم : ستانلي – باسم مرسي.